Bundesentwicklungsminister Müller hat weitere drei Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt zur Corona-Bekämpfung in Entwicklungsländern gefordert.

Das bisher geplante Sofortprogramm im Umfang von mehr als einer Milliarde Euro werde alleine nicht reichen, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Es gebe einen weiteren Sofortbedarf von drei Milliarden Euro zur Grundversorgung insbesondere in Flüchtlingsregionen. Diese Mittel habe er für den Nachtragshaushalt 2020 angemeldet.



Müller warnte, die Pandemie entwickle sich zu einer globalen Gesundheits-, Ernährungs- und Wirtschaftskrise auch in der unmittelbaren Nachbarschaft der Europäischen Union. Man müsse verhindern, dass erst Krankenhäuser und dann ganze Staaten zusammenbrächen. Die Folgen wären dramatisch: Hunger, Unruhen und am Ende unkontrollierbare Flüchtlingsbewegungen.