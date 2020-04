Bundesentwicklungsminister Müller warnt vor den Folgen der Corona-Krise für Afrika.

Mit ihrer bestehenden Gesundheitsstruktur hätten viele afrikanische Länder keine Chance, das Virus zu bekämpfen, sagte der CSU-Politiker im Deutschlandfunk. Äthiopien beispielsweise habe zwar mehr Einwohner als Deutschland, aber nur 100 Intensivbetten. Bei einer Ausbreitung des Virus wie in der restlichen Welt könnte es allein hier hunderttausende Tote geben, meinte Müller.



Auch die Weltgesundheitsorganisation hatte sich besorgt über die Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent geäußert. WHO-Generaldirektor Tedros sagte, bei den Infektionen habe es in der vergangenen Woche eine Zunahme um mehr als 50 Prozent gegeben, bei den Todesfällen sogar ein Plus von mehr als 60 Prozent. Weil es an Tests mangele, seien die tatsächlichen Zahlen wahrscheinlich höher.