Bundesentwicklungsminister Müller hat vor einem weltweiten Anstieg der Kinderarbeit in der Corona-Pandemie gewarnt.

Über 70 Millionen Kinder arbeiteten unter ausbeuterischen Bedingungen, sagte der CSU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen". Hunderttausende Kinder würden laut Schätzungen durch die Pandemie zusätzlich in Kinderarbeit gedrängt, führte Müller aus. Das sei moderne Sklaverei. Dabei gehöre sie "schon lange in die Geschichtsbücher und nicht in eine globalisierte Welt". Experten erklären die Zunahme der Kinderarbeit in der Pandemie unter anderen durch eine Verschärfung der weltweiten Armut infolge von Lockdowns und durch die Schließung von Schulen.



Das Lieferkettengesetz, das die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat, könne beitragen, die Verhältnisse zu ändern. Es lege verbindliche Standards zur Einhaltung von Menschenrechten in den Lieferketten fest. Auch Verbraucher sollten beim Konsum Wert auf nachhaltige Waren legen, appellierte der Minister.

