Der frühere SPD-Vorsitzende Müntefering drängt in der Corona-Krise auf ein Besuchsrecht in Altenheimen.

Jeder Mensch brauche ein Mindestmaß an sozialen Kontakten, sagte Müntefering "Zeit-Online". Man dürfe die Bewohner nicht wegsperren, die Grundrechte müssten auch für sie gelten. Der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen forderte die Kommunen und andere Träger auf, ein vertretbares Maß an Kontakten in Pflegeheimen zu ermöglichen. Müntefering plädierte dafür, die Heime personell besser auszustatten, wenn es zum Beispiel um Corona-Tests gehe.



Zum Schutz vor Infektionen in Pflegeheimen und Kliniken war in den vergangenen Tagen der Einsatz neuer Corona-Schnelltests angelaufen.

