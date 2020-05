Der Koordinationsrat der Muslime begrüßt die Wiederzulassung von Gottesdiensten unter Auflagen.

Dass diese wieder ermöglicht werden, werde dem Stellenwert der Religionsfreiheit gerecht und sei ein wichtiges Signal für die Gesellschaft, heißt es in einer Stellungnahme. Die ersten Gottesdienste in Moscheen sollen ab dem 9. Mai stattfinden. Zunächst sollen laut Koordinationsrat nur drei der fünf täglichen Gebetszeiten zugelassen werden. Die Besucherzahl soll zudem begrenzt und die Abstand- sowie Maskenpflicht eingehalten werden. Darüber hinaus sollen die Teilnehmer ihre eigenen Gebetsteppiche mitbringen. Üblicherweise besonders stark besuchte Ansammlungen bleiben den Plänen zufolge weiter ausgesetzt.



Bund und Länder hatten gestern beschlossen, dass Gottesdienste unter strengen Auflagen wieder stattfinden dürfen. In der vergangenen Woche hatte der muslimische Fastenmonat Ramadan begonnen.

