In Bayern breitet sich die stärker ansteckende Coronavirus-Variante aus Großbritannien weiter aus.

In einigen Teilen des Bundeslandes habe die Mutation bereits die Oberhand gewonnen, sagte Ministerpräsident Söder nach einer Kabinetts-Sitzung in München. Deren Anteil an neuen Fällen betrage in den Regionen Hof, Wunsiedel und Tirschenreuth bereits 40 bis 70 Prozent. Die betroffenen Regionen liegen an der Grenze zu Bezirken in Tschechien, in denen die britische Virus-Mutation zuletzt verstärkt auftrat. Söder sprach sich in diesem Zusammenhang für Grenzkontrollen aus. Eine Einreise sollte nur mit einem negativen Test möglich sein. Ebenso wie Sachsen habe man den Bund gebeten, die Nachbarregionen zu Mutationsgebieten zu erklären.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.