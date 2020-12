Auch in Norwegen ist inzwischen die neue Variante des Coronavirus nachgewiesen worden.

Infiziert seien zwei Reisende, die diesen Monat von den britischen Inseln gekommen seien, teilte das Gesundheitsministerium in Oslo mit. Damit ist die Virusmutation, die sich zunächst in Großbritannien ausgebreitet hatte, nun in rund einem Dutzend europäischer Staaten nachgewiesen worden. Schweden hatte erst gestern eine Infektion gemeldet, in Dänemark wurden schon mehr als 40 registriert. Auch in Deutschland ist die Mutation bereits angekommen.



Der Medizinhistoriker Karl-Heinz Leven wies darauf hin, dass Mutationen nichts Ungewöhnliches seien. Grippeviren veränderten sich von Jahr zu Jahr, das wisse heute jeder, sagte der Professor von der Universität Erlangen-Nürnberg im Deutschlandfunk. Dass sich nun auch das Coronavirus verändere, das sei eigentlich der Normalfall.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.