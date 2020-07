Nach dem Corona-Ausbruch in einer Mennonitengemeinde im nordrhein-westfälischen Euskirchen will der Kreis spätestens Mitte kommender Woche über weitere Maßnahmen entscheiden.

Frühestens für morgen rechne man mit ersten Ergebnissen der Corona-Tests von den 1.000 unter Quarantäne stehenden Gemeindemitgliedern der Freikirche, sagte Kreis-Sprecher Andres. Nach den Tests werde sich zeigen, ob es Anzeichen für einen drohenden Lockdown gebe. Man habe etwa 200.000 Einwohner, wenn es am Ende 100 positive Fälle gäbe, stünde der Lockdown zumindest im Raum. Für den Fall habe der Kreis noch keinen Plan in der Schublade. Man müsse sich dann neu positionieren, so Andres. Als Grenzwert für neuerliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens gelten 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen.



Zuvor waren 13 Corona-Infektionen in einer 15-köpfigen Familie festgestellt worden. Andres bestätigte der KNA, dass die Gemeinde die Kontaktdaten ihrer Gottesdienstbesucher nicht erfasst habe. Üblicherweise registrieren Kirchen und religiöse Gemeinschaften in Nordrhein-Westfalen die Kontaktdaten ihrer Gottesdienstbesucher. Seit Anfang Mai sind in NRW öffentliche Gottesdienste möglich - jedoch unter Hygieneauflagen.

Nachfahren der Täufer-Bewegung

Im Mai war es auch in anderen Freikirchen in Deutschland zu Corona-Infektionen gekommen: bei einer Baptistengemeinde in Frankfurt am Main und einer freikirchlichen evangelischen Pfingstgemeinde in Bremerhaven.



Die Mennoniten gelten als eine der historischen Friedenskirchen, weil sie schon früh gegen jede Form von Krieg und Gewalt ihre Stimme erhoben haben. In Deutschland gibt es nach eigenen Angaben derzeit rund 40.000 Mennoniten in etwa 200 Gemeinden. Die Glaubensbewegung entstand Ende des 16. Jahrhunderts, sie ist nach dem niederländisch-friesischen Theologen Menno Simons (um 1496-1561) benannt. Die heutigen Mennoniten sind Nachfahren der Täufer-Bewegung, die auch als "linker Flügel" der Reformation gilt und - auch von anderen Protestanten - grausam verfolgt wurde. Die Täufer setzten sich für radikalere soziale Reformen im Christentum ein als etwa die Reformatoren Martin Luther und Ulrich Zwingli. Im 19. Jahrhundert wanderten viele Mennoniten aufgrund rechtlicher Beschränkungen und Verfolgungen in die USA und nach Kanada aus.

