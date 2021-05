Bund und Länder haben die Priorisierung bei der Impfung mit dem Vakzin von Astrazeneca aufgehoben. Theoretisch kann sich jetzt also jeder gegen das Coronavirus impfen lassen. Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Spahn soll in der kommenden Woche eine Million Dosen des Vektorimpfstoffs an die Arztpraxen geliefert werden. An einen Termin zu kommen, ist dennoch nicht einfach. Was dabei zu beachten ist:

Argumente für oder gegen eine Impfung mit dem Vektorimpfstoff können das eigene Kontaktverhalten, der Beruf und die Inzidenz in der eigenen Region sein. Die Wahrscheinlichkeit, sich überhaupt zu infizieren, ist zum Beispiel bei weitgehend allein bleibenden Menschen in einem Ort mit niedrigen Infektionszahlen weitaus geringer als bei Personen mit vielen Kontakten in einem Corona-Hotspot.

So kommen Sie an einen Impftermin für Astrazeneca

Impfwillige, die den Impfstoff von Astrazeneca bekommen wollen, sollten zunächst ihren Hausarzt konsultieren und sich gegebenenfalls in eine Warteliste eintragen. Es kann jedoch sein, dass man nicht sofort einen Impftermin bekommt, weil die Liefermengen zum Teil nur kurzfristig bekanntgegeben werden. Wichtig: Es liegt im Ermessen des Arztes, ob eine Impfung mit Astrazeneca überhaupt in Frage kommt, denn es spielen verschiedene Faktoren wie Alter oder Vorerkrankungen eine entscheidende Rolle.

Stiko empfiehlt Astrazeneca nur für über 60-Jährige

Bei Astrazeneca hat es seit der Zulassung viel Hin und Her bei der Altersempfehlung gegeben. Anfangs hatte die Ständige Impfkommission (Stiko) das Vakzin für ältere Menschen nicht empfohlen, da damals noch entsprechende Daten fehlten. Beim Einsatz des Mittels bei Jüngeren traten dann jedoch seltene, aber schwere Nebenwirkungen nach der Impfung auf, die in einigen Fällen zum Tode führten.



Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA erklärte, der Nutzen der Impfung überwiege eindeutig das Risiko. In Deutschland empfiehlt die Stiko aktuell den Einsatz des Vakzins für Menschen ab 60 Jahren. In der Altersgruppe falle die Nutzen-Risiko-Abwägung "eindeutig zu Gunsten der Impfung" aus. Denn mit dem Alter steigt das Risiko für schwere und tödliche Verläufe von Covid-19 stark an. Auch für Jüngere ist die Impfung mit dem Präparat möglich, "nach ärztlicher Aufklärung und bei individueller Risikoakzeptanz durch den Patienten", wie es die Stiko ausdrückt.

Seltene Komplikationen nach Astrazeneca-Impfung

Neben dem Alter ist das "Risiko" der nächste entscheidende Punkt. Wer jünger als 60 ist, sollte laut dem Aufklärungsblatt zur Impfung das Risiko der seltenen Komplikationen und das Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus und einer Covid-19-Erkrankung abwägen. Die Häufigkeit von speziellen Blutgerinnseln wird mit weniger als 0,01 Prozent bei den Geimpften unter 60 angegeben.



Die Zahl der schweren Thrombosefälle nach einer Impfung mit dem Coronavirus-Vakzin von Astrazeneca stieg einem Bericht zufolge weiter. Nach dem aktuellen Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts sind bis zum 30. April 67 Fälle gemeldet worden. 14 Personen seien gestorben. Bei den meisten Fällen habe es sich um Sinusvenenthrombosen gehandelt.



Bei starken anhaltenden Kopfschmerzen, Kurzatmigkeit, Beinschwellungen, anhaltenden Bauchschmerzen, neurologischen Symptomen oder punktförmigen Hautblutungen sollen sich Geimpfte umgehend ärztliche Hilfe holen. Demnach geht es vorrangig um die Zeit von zwei bis drei Wochen nach der Impfung.

Impfabstand von vier bis zwölf Wochen möglich

Die Stiko empfiehlt für das Vakzin von Astrazeneca zwölf Wochen zwischen erster und zweiter Dosis. Wie Spahn ankündigte, kann der Abstand nun aber nach Absprache zwischen Arzt und Geimpftem auf bis zu vier Wochen verkürzt werden. Das ist im Rahmen der Zulassung auch gedeckt. Diese Änderung ist vor allem mit Blick auf die Urlaubszeit und Lockerungen für vollständig Geimpfte interessant. Da auch die Erstimpfung schon schütze, gebe es aber in dieser Phase der Pandemie das Interesse, dass viele Menschen sich impfen lassen, betonte Spahn.



Studien hätten klar gezeigt, dass die Effektivität bei einem Abstand von weniger als sechs Wochen nur 55 Prozent betrage und erst bei einem Abstand von zwölf Wochen bei über 80 Prozent liege, betonte hingegen der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Watzl. Man müsse den Menschen klar sagen, dass die Verkürzung des Impfabstandes auf Kosten des Immunschutzes basiere. Die Prozentangaben beziehen sich auf die Verringerung der Zahl der Erkrankungen unter Geimpften im Vergleich zu Ungeimpften in Studien.

Wie ist das derzeitige Impftempo in Deutschland?

Das Bundesgesundheitsministerium meldet regelmäßig die Impf-Zahlen vom Vortag auf einem Dashboard. Demnach haben 26.220.901 Menschen in Deutschland (32,3 Prozent) mindestens eine Impfdosis erhalten. 7.572.228 Menschen, also 9,1 Prozent der Bevölkerung, haben auch eine zweite Impfdosis bekommen. Am Freitag wurden 814.037 Impfdosen innerhalb eines Tages verabreicht. Die Zahl der insgesamt verabreichten Impfdosen liegt bei 34,4 Millionen. (Zahlen vom 07.05., veröffentlicht am 08.05.)



