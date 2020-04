Krankschreibungen bei leichten Atemwegserkrankungen sollen in der Corona-Krise nun doch weiterhin auch per Telefon möglich sein.

Das kündigte der Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses, Hecken, in Berlin an. Das Gremium werde voraussichtlich rückwirkend zum heutigen Tag eine Beschlussfassung zur Verlängerung der Ausnahmeregelung herbeiführen. Damit bestehe vorerst weiterhin die Möglichkeit, dass eine Arbeitsunfähigkeit auch nach einer telefonischen Befundaufnahme von der Ärztin oder dem Arzt bescheinigt werden könne.



Bundesgesundheitsminister Spahn hatte zuvor die Beteiligten gebeten, über das Thema erneut zu beraten. Ärzteverbände, Gesundheitspolitiker und Verbraucherschützer hatten kritisiert, dass die Sonderregelung heute auslaufen sollte. Der Berufsverband Deutscher Internisten teilte mit, die Entscheidung gefährde nicht nur Patienten und Ärzte, sondern lasse die Selbstverwaltung des Gesundheitswesens auch in keinem guten Licht erscheinen. Der Gemeinsame Bundesausschuss hatte am Freitag entschieden, die befristete Maßnahme trotz der Corona-Pandemie nicht zu verlängern.