In Italien sind verschärfte Corona-Schutzvorschriften in Kraft getreten.

Im gesamten Land gilt eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr morgens. Von zusätzlichen Einschränkungen sind vier Regionen betroffen, in denen die Infektionszahlen am höchsten sind. Hier gilt ein Teil-Lockdown. Die Menschen sind aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Ausnahmen gelten für den Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen. Bars, Restaurants und Geschäfte, die nichts Lebensnotwendiges verkaufen, sind geschlossen. Höhere Schulen und Universitäten müssen auf Online-Unterricht umstellen.



Gegen die neuen Maßnahmen gab es schon im Vorfeld Proteste. Medienberichten zufolge demonstrierten gestern Abend in Bergamo in der Lombardei mehrere hundert Menschen.



Zuletzt hatten sich in Italien 34.000 Menschen binnen 24 Stunden mit dem Coronavirus angesteckt.

