Angesichts der Zunahme von Corona-Neuinfektionen hat die italienische Regierung neue Auflagen angekündigt.

Wie Gesundheitsminister Speranza bekanntgab, gilt mit Beginn der neuen Woche eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen zwischen 18 Uhr und 6 Uhr morgens. Zudem müssen Diskotheken und Nachtclubs schließen.



Italien zählt zu den am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern Europas. Mehr als 250.000 Menschen steckten sich dort mit dem neuartigen Virus an. 35.000 Infizierte sind an oder mit dem Coronavirus gestorben.