Wegen des neuen Anstiegs von Coronavirus-Infektionen sind in Teilen Nordenglands die Ausgangsbeschränkungen verschärft worden.

Der britische Gesundheitsminister Hancock teilte mit, betroffen seien der Großraum Manchester, Teile von West Yorkshire und East Lancashire sowie die Stadt Leicester weiter südlich. In den betroffenen Regionen dürfen sich Angehörige verschiedener Haushalte nicht mehr in Innenräumen treffen. - Hancock führte die verstärkte Ausbreitung des Virus auf Nachlässigkeiten bei der Einhaltung der Abstandsregeln zurück. In Großbritannien sind bereits mehr als 46.000 Menschen an Covid-19 gestorben, mehr als in jedem anderen europäischen Land.