Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat erneut vor Betrügern im Zusammenhang mit den Corona-Soforthilfen gewarnt.

Mit Hilfe einer falschen E-Mail-Adresse wird demnach versucht, an Daten von Nutzern zu kommen. Die Adresse "corona-zuschuss@nrw.de.com" stamme nicht von der Landesregierung. Offizielle Mail-Adressen des Landes endeten immer auf nrw.de. Ähnliche Betrugsfälle gebe es auch in anderen Bundesländern.



Die Opfer werden aufgefordert, ein Formular auszufüllen und sollen teilweise bereits erhaltene Soforthilfen zurückerstatten. Das Geld wird der Darstellung der nordrhein-westfälischen Landesregierung zufolge dann auf Konten der Täter gelenkt.



Wirtschaftsminister Pinkwart (FDP) sagte in Düsseldorf, Betrug zu Lasten von existenzbedrohten Kleinunternehmen, Freiberuflern und Soloselbstständigen sei in dieser Zeit besonders verwerflich.



Rund um Ostern hatte es bereits Betrugsversuche mit gefälschten Webseiten gegeben.