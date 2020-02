Das Coronavirus ist jetzt auch in Norddeutschland festgestellt worden. Am späten Abend wurde ein erster Fall aus Hamburg gemeldet; ein weiterer aus Hessen. Abgesehen von Rückkehrern aus dem chinesischen Wuhan ist es auch hier der erste Fall in diesem Bundesland.

Bei dem Patienten in Hamburg handelt es sich nach Behördenangaben um einen Mitarbeiter der Kinderabteilung des Klinikums Hamburg-Eppendorf. Der Mann war von einem Urlaub in Italien zurückgekehrt.



Damit wurden in Deutschland bisher insgesamt 48 Ansteckungsfälle registriert. 16 der Patienten sind inzwischen wieder gesund. Am stärksten betroffen ist der Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Laut Landesgesundheitsministerium sind hier 20 Menschen nachweislich infiziert. Schätzungsweise 1.000 Menschen müssen vorsorglich zu Hause bleiben, um das Ausbreiten des Erregers einzudämmen. Weitere Fälle werden aus den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz gemeldet.

Krisenstab berät über Großveranstaltung

Bundesgesundheitsminister Spahn und Innenminister Seehofer hatten gestern nach einer ersten Sitzung eines Krisenstabs in Berlin Maßnahmen zur Bekämpfung der Epidemie bekanntgegeben. So müssen etwa aus dem Ausland einreisende Personen in bestimmten Fällen ihren Aufenthaltsort angeben.



Die Regelung gilt etwa für Flugreisende aus Südkorea, Japan, dem Iran und Italien. Der Krisenstab der Bundesregierung berät heute erneut über mögliche weitere Vorkehrungen. Thema soll nach Angaben von Gesundheits- und Innenministerium unter anderem der Umgang mit Großveranstaltungen wie Messen sein.



In Italien starben drei weitere Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19. Aus Nigeria wurde der erste Ansteckungsfall in Afrika südlich der Sahara gemeldet. International führt die Corona-Epidemie zu weiter fallenden Börsenkursen. Der japanische Nikkei verzeichnete den stärksten Rückgang in einer Woche seit vier Jahren.



Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation verlaufen etwa 80 Prozent der Erkrankungen mild.