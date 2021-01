Corona-Schnelltests sollen künftig ohne medizinische Betreuung zu Hause möglich sein. Das berichtet die "Rheinische Post". Demnach plant Bundesgesundheitsminister Spahn, die Medizinprodukte-Abgabeverordnung zu ändern, damit auch Menschen ohne medizinische Ausbildung die Tests in der Apotheke kaufen dürfen. Außerdem hat die Bundesregierung zwei neuartige Corona-Medikamente auf Antikörper-Basis erworben.

Der Schnelltest werde voraussichtlich als Spuck- oder Gurgeltest kommen und sei leichter durchführbar als ein Rachenabstrich. Die Tests seien dort sinnvoll, wo kein professioneller Anwender vorhanden sei.

Neuartige Therapie

Spahn hatte zudem der "Bild am Sonntag" gesagt, dass die Bundesregierung für die Behandlung von Corona-Patienten 200.000 Dosen Antikörper-Medikamente für 400 Millionen Euro gekauft habe. Damit sollen erkrankte Erwachsene behandelt werden, die ein Risiko für schwere Verläufe haben. Die Wirkstoffe würden von nächster Woche an in Deutschland und damit erstmals in der EU eingesetzt, und zwar zunächst in Uni-Kliniken. Der CDU-Politiker erläuterte, die Antikörper wirkten wie eine passive Impfung. Das Medikament könne bei Risikopatienten helfen, einen schweren Verlauf zu verhindern. Mit einer solchen Therapie wurde nach Angaben der Zeitung auch der frühere US-Präsident Trump nach seiner Corona-Infektion behandelt.



Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? Wir beantworten hier die wichtigsten Fragen.

