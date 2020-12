Die zuerst in Großbritannien entdeckte neue Variante des Coronavirus hat auch Südkorea erreicht.

Die Mutation sei bei drei in London lebenden Mitgliedern derselben Familie nachgewiesen worden, teilten die Behörden in Seoul mit. Sie seien vor Weihnachten eingereist. Inzwischen habe man sie isoliert.



Japan verhängte einen Einreistopp für Ausländer. Bis Ende Januar dürften nur noch Einwohner einreisen, erklärte die Regierung in Tokio. Japan hat bisher acht Fälle des mutierten Coronavirus verzeichnet. In Europa sind mehr als ein Dutzend Staaten betroffen, darunter Deutschland. Auch in Kanada und Jordanien wurden bereits einzelne Infektionsfälle nachgewiesen.



Experten gehen davon aus, dass die neue Variante zwar deutlich ansteckender sein könnte als die Ursprungsform des Coronavirus. Schwerere Krankheitsverläufe solle sie aber nicht auslösen, heißt es.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.