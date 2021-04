Angesichts der unterschiedlichen Corona-Politik in den Bundesländern werden Stimmen lauter, die ein einheitlicheres Vorgehen im Kampf gegen die Pandemie fordern. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sagte der "Rheinischen Post", es sei wichtig, dass die Politik auf allen Entscheidungsebenen Einigkeit in den wichtigen und großen Fragen habe. Die derzeit kritische Lage treffe auf eine "coronamüde und vielfach frustrierte Bevölkerung".

Auch gebe es immer wieder Rückschläge, etwa durch zu wenig Impfstoff. Mit Blick auf eine unterschiedliche Auslegung der Regeln zur sogenannten Notbremse appellierte die SPD-Politikerin, dass alle Bundesländer "die größte Sicherheit und nicht das größte Schlupfloch" suchen sollten.

Laschet will bundesweit einheitliche Lösung für Schulen

Auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet will eine bundesweit einheitliche Regelung erreichen, wie es für die Schulen in der Corona-Pandemie nach den Osterferien weitergeht. Der CDU-Vorsitzende sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Regelung sollten zwar die Länder selbst treffen, nicht der Bund. Es könne aber einen Konsens der Kultusministerkonferenz geben, der von allen verbindlich umgesetzt werde.



Laschet betonte, bis zum Ferienende müsse bundeseinheitlich entschieden werden, ob die Schulen nach den Osterferien öffnen. In jedem Fall müsse gewährleistet sein, dass in jeder Schule zweimal pro Woche getestet werden könne und sich Schüler dem Test nicht entziehen.

Präsident des Verfassungsgerichts verteidigt Corona-Management

Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Harbarth, warb um Verständnis für die Verantwortlichen. Er sagte der "Funke Mediengruppe", alle freiheitlichen Gesellschaften hätten in der Pandemie mit kolossalen Herausforderungen zu kämpfen, in der jeder Fehler einer zu viel sei. Wenn man aber unter Zeitdruck und Unsicherheit entscheiden müsse, bestehe immer die Gefahr von Fehlern. Gleichzeitig stellte sich Harbarth hinter die umstrittenen Videokonferenzen der Regierungschefs von Bund und Ländern. Da die Zuständigkeiten im Föderalismus aufgeteilt seien, führe "bei lebensnaher Betrachtung kein Weg an einem Koordinierungsgremium vorbei". Dadurch dürften jedoch die Befugnisse der Parlamente nicht verkürzt werden.

Ministerpräsidentenkonferenz kann keine Entscheidungen treffen

Die Erwartungshaltung an die Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Merkel sei sehr hoch, betonte die Politikwissenschaftlerin Behnke im Deutschlandfunk.

Das Gremium sei aber nicht dafür gedacht, Entscheidungen zu treffen. Für den Austausch und die Abstimmung untereinander sei sie zwar sehr wichtig. Verbindliche Aussagen könnten jedoch nicht getroffen werden, da die Runde kein Verfassungsorgan sei. Zudem gebe es keine Hinweise, dass der Föderalismus für die Bekämpfung der Pandemie hinderlich sei. In Frankreich zum Beispiel, wo es ein zentralistisches Staatssystem gebe, werde Präsident Macron genauso kritisiert, dass er den aktuellen Lockdown zu spät ausgerufen habe.

Diese Nachricht wurde am 02.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.