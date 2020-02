Angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Europa und Deutschland spricht die Bundesregierung von einer "neuen Situation". Das Virus sei deutlich nähergerückt, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Daher würden die Anstrengungen zur Eindämmung der Krankheit verstärkt. In Deutschland sind nach neuen Angaben der Behörden mittlerweile fünf Fälle bekannt; zwei in Nordrhein-Westfalen sowie drei in Baden-Württemberg.

EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides rief die EU-Mitgliedstaaten auf, ihre Notfall-Pläne zu überprüfen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe plant derzeit keine gesonderten Maßnahmen und verweist auf seine generellen Empfehlungen für die private Notfallvorsorge, wie einen Lebensmittelvorrat für zehn Tage.



Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation gab es erstmals mehr Neuinfektionen außerhalb als innerhalb Chinas. Die WHO stellte klar, dass man dennoch noch nicht von einer Pandemie sprechen könne.