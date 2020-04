In mehreren europäischen Ländern und auch in den USA ist bei Kindern eine neue Erkrankung aufgetreten, die möglicherweise mit Covid-19 zusammenhängt.

Die Beschwerden würden durch eine Überreaktion des Immunsystems ausgelöst und könnten im Coronavirus ihre Ursache haben, sagte der britische Gesundheitsminister Hancock. Die Erkrankungen erinnerten an das Kawasaki-Syndrom. Dabei leiden Kinder aller Altersstufen unter Symptomen wie Fieber, Beschwerden im Verdauungstrakt und Gefäßentzündungen, die eine Herzschwäche verursachen können. Laut „Guardian“ forderten die Gesundheitsbehörden Ärzte auf, Kinder mit entsprechenden Symptomen dringend ins Krankenhaus zu überweisen. Einige der Kinder in Großbritannien mussten auf der Intensivstation behandelt werden, bislang sind dort zehn Fälle bekannt.

Viele Fragen noch offen

Auch der französische Gesundheitsminister Véran hatte sich beunruhigt über das Auftreten der Erkrankung geäußert. Pariser Ärzte hätten ihn alarmiert, weil etwa 15 Kinder unter den Symptomen litten, die auch schon in Großbritannien beobachtet worden waren. Dennoch seien bislang viele Fragen offen, erklärte Véran im französischen Radio. Bei den aus Frankreich und Großbritannien gemeldeten Fällen seien nicht ausschließlich Kinder betroffen gewesen, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Es gebe also bislang noch nicht ausreichende Beweise, um einen Zusammenhang zwischen den Entzündungsprozessen und Sars-CoV-2 herzustellen.

Bisher tritt die Erkrankung nur selten auf

Véran rief Ärzte und Wissenschaftler in Frankreich und anderen Ländern dazu auf, auf derartige Fälle zu achten. Aus Spanien, Italien, der Schweiz und den USA wurden ähnliche Erkrankungen bei Kindern gemeldet.



Auch die WHO habe Ärzte weltweit dazu aufgerufen, in Alarmbereitschaft zu sein und so viele Informationen wie möglich zu sammeln, um die Behandlungsmöglichkeiten besser zu verstehen, teilte die WHO-Epidemiologin Maria van Kerkhove mit. Die WHO wies aber auch nochmal darauf hin, dass es sich bislang bei der entzündlichen Krankheit bei Kindern nur um seltene Fälle handele.