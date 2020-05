In europäischen Ländern und auch in den USA ist bei mehreren Kindern eine neue Erkrankung aufgetreten, die möglicherweise mit Covid-19 zusammenhängt.

Die Kinder zeigen Symptome, die dem Kawasaki-Syndrom ähneln. Dazu zählen entzündete Blutgefäße, Fieber und oftmals Hautausschlag. In Deutschland wurden nach Angaben von Reinhard Berner vom Uniklinikum Dresden mindestens zwei Fälle gemeldet. Es sei aber noch unklar, ob es tatsächlich einen Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gebe, sagte er der Deutschen Presse-Agentur (dpa).



In der Universitätsklinik Genf wurden seit Beginn der Corona-Epidemie laut dpa drei Kinder mit solchen schweren Entzündungen behandelt. Nach Angaben des Schweizer Corona-Beauftragten Daniel Koch handelt es sich wahrscheinlich um eine Immunreaktion auf eine Infektion mit dem Coronavirus. Das Virus löse "einen Entzündungssturm" aus, also eine Überreaktion des Immunsystems, sagte der Genfer Arzt Jacques-André Romand.



Dass die Beschwerden durch eine Überreaktion des Immunsystems ausgelöst werden könnten und möglicherweise im Coronavirus ihre Ursache haben, hatte auch der britische Gesundheitsminister Hancock erklärt. Laut „Guardian“ forderten die Gesundheitsbehörden Ärzte auf, Kinder mit entsprechenden Symptomen dringend ins Krankenhaus zu überweisen. In Großbritannien spricht der nationale Gesundheitsdienst NHS zuletzt von etwa zwei Dutzend schwer kranken Kindern.

Viele Fragen noch offen

Auch der französische Gesundheitsminister Véran hatte sich beunruhigt über das Auftreten der Erkrankung geäußert. Pariser Ärzte hätten ihn alarmiert, weil etwa 15 Kinder unter den Symptomen litten, die auch schon in Großbritannien beobachtet worden waren. Dennoch seien bislang viele Fragen offen, erklärte Véran im französischen Radio. Bei den aus Frankreich und Großbritannien gemeldeten Fällen seien nicht ausschließlich Kinder betroffen gewesen, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Es gebe also bislang noch nicht ausreichende Beweise, um einen Zusammenhang zwischen den Entzündungsprozessen und Sars-CoV-2 herzustellen.

Bisher tritt die Erkrankung nur selten auf

Véran rief Ärzte und Wissenschaftler in Frankreich und anderen Ländern dazu auf, auf derartige Fälle zu achten. Aus Spanien, Italien, der Schweiz und den USA wurden ähnliche Erkrankungen bei Kindern gemeldet. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) habe Ärzte weltweit dazu aufgerufen, in Alarmbereitschaft zu sein und so viele Informationen wie möglich zu sammeln, um die Behandlungsmöglichkeiten besser zu verstehen, teilte die WHO-Epidemiologin Maria van Kerkhove mit. Die WHO wies aber auch nochmal darauf hin, dass es sich bislang bei der entzündlichen Krankheit bei Kindern nur um seltene Fälle handele. Die Gesellschaft für Intensivpflege von Minderjährigen riet Ärztinnen und Ärzten dennoch, besonders auf Symptome bei Kindern zu achten, die einem toxischen Schock ähnelten.

Warnung vor Panik

Auch WHO-Nothilfekoordinator Michael Ryan verwies darauf, dass der allergrößte Teil der Kinder, die sich mit dem Virus ansteckten, eine milde Infektion habe und sich komplett erhole. Der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, warnte ebenfalls vor Panik: Es gebe keine Hinweise auf einen Zusammenhang von Covid-19 und dem Kawasaki-Syndrom, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Das Syndrom gebe es schon lange und es sei sehr selten. Ein Anstieg der Erkrankung seit Beginn der Covid-19-Pandemie sei nicht zu erkennen.



Zuletzt war auch spekuliert worden, ob Kinder das Coronavirus genauso verbreiten können wie Erwachsene. Die Zahl der Viren, die sich in den Atemwegen nachweisen lasse, unterscheide sich bei verschiedenen Altersgruppen nicht, berichten Forscher um den Virologen Drosten von der Berliner Charité. Die Forscher warnen aufgrund ihrer Ergebnisse vor einer uneingeschränkten Öffnung von Schulen und Kindergärten in Deutschland.