In Nordrhein-Westfalen tritt heute eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft.

In dem Regelwerk für das bevölkerungsreichste Bundesland gibt es nun keinen mehrstufigen Maßnahmenkatalog mehr. Einzig relevanter Grenzwert ist eine Inzidenz von 35, ab welcher die 3G-Regel einsetzt. Damit stehen vollständig geimpften, genesenen und getesteten Menschen auch bei höheren Ansteckungszahlen viele Angebote des gesellschaftlichen Lebens offen - wie etwa Besuche in der Innengastronomie, Hotelübernachtungen, Friseurbesuche oder Sport in Hallen. Schließungen sind bis auf Weiteres nicht mehr vorgesehen. Weiter bestehen bleibt die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen, im Handel, in Innenräumen sowie bei Großveranstaltungen auch draußen.



Für Nicht-Geimpfte reicht in Clubs und Diskotheken, bei Tanzveranstaltungen und bei privaten Feiern mit Tanz kein Schnelltest mehr, hier wird ein PCR-Test zur Pflicht.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.