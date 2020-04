In Deutschland sind heute verschärfte Bestimmungen für die Einreise in Kraft getreten.

Zurückkehrende Bundesbürger müssen sich nach einem mehrtägigen Auslandsaufenthalt nach der Ankunft in eine 14-tägige häusliche Quarantäne begeben, um abzuklären, ob sie mit dem Coronavirus infiziert sind. Die Vorgabe gilt für alle Einreisen - per Auto, Bahn, Boot oder Flugzeug. Ausnahmen gibt es unter anderem für Berufspendler, Fernfahrer und Mitarbeiter des Gesundheitswesens. Bei Verstößen drohen Bußgelder zwischen 150 und 25.000 Euro. Die Maßnahmen gelten bis zum 19. April und gehen auf einen Beschluss der Bundesregierung zurück. Umgesetzt werden sie aber von den Bundesländern.



Am Frankfurter Flughafen informiert die Bundespolizei seit dem frühen Morgen die Ankommenden. Mehrere tausend Reisende seien betroffen, hieß es. Die meisten kämen im Zusammenhang mit den Rückholaktionen des Auswärtigen Amts ins Land zurück.