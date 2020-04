US-Präsident Trump hat China erneut vorgeworfen, die Caronavirus-Pandemie nicht verhindert zu haben.

Er sagte vor Journalisten in Washington, die Ausbreitung der Pandemie hätte am Entstehungsort gestoppt werden können. Man sei nicht glücklich mit China. Trump kündigte außerdem an, dass bald viele Schulen in den USA wieder öffnen könnten. Es sehe so aus, dass das Virus junge Menschen nicht stark betreffe. Weiter betonte er, alle Teile des Landes seien in Bezug auf die Infektionszahlen in guter Verfassung oder würden sich zum Besseren entwickeln. - In den USA haben sich nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität bisher fast eine Million Menschen infiziert, fast 56.000 Personen sind an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.



Um die Pressekonferenz hatte es Verwirrung gegeben, weil das Weiße Haus erst eingeladen, die Veranstaltung dann abgesagt und schließlich doch wieder angekündigt hatte. Am Wochenende hatte Trump seine regelmäßigen Pressekonferenzen in der Corona-Krise in Frage gestellt, weil die Journalisten nach seinen Worten feindselige Fragen stellten.