Ein neues Informationsangebot für Migranten gibt Tipps und Hinweise zum richtigen Verhalten in der Coronavirus-Pandemie.

Der Podcast werde wichtige Hilfen zu dem Thema in 13 Sprachen anbieten, teilte das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) in Berlin mit. Hörerinnen und Hörer würden Hinweise zum Infektionsschutz, zum Thema Quarantäne oder zur Frage, warum sie ihre Kinder weiter zur Schule schicken sollen, erhalten. Man baue damit auf den guten Erfahrungen mit einem ähnlichen Angebot im Frühjahr auf, das auch außerhalb Berlins breit genutzt worden sei. Viele Menschen seien besorgt über die Pandemie-Situation, auch im Hinblick auf die teils dramatische Corona-Lage in ihren Herkunftsländern, wo Familienangehörige leben, hieß es.

