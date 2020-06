In den USA ist ein neuer Höchststand bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden.

Aus Daten der Johns-Hopkins-Universität geht hervor, dass die US-Behörden innerhalb von 24 Stunden mehr als 45.200 neue Fälle meldeten. Bereits gestern gab es etwa 40.000 Neuinfektionen. In den vergangenen Tagen stiegen vor allem in den südlichen Bundesstaaten Florida, Texas, Kalifornien und Arizona die bekanntgewordenen Ansteckungen. - Insgesamt wurden in den USA bereits knapp 2,5 Millionen Erkrankungen registriert. Mehr als 125.000 Menschen starben an oder mit Covid-19.