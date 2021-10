Russland hat einen neuen Höchstwert an Neuinfektionen mit dem Coronavirus und an Todesopfern gemeldet.

Binnen 24 Stunden wurden mehr als 40.000 Ansteckungen und 1.159 Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie registriert, wie die Behörden mitteilten. In der Hauptstadt Moskau schlossen alle nicht zur Grundversorgung nötigen Geschäfte sowie Schulen, Kindergärten, Restaurants und Kultur- sowie Sporteinrichtungen für elf Tage. Nur der Verkauf von Medikamenten, Lebensmitteln und anderen lebensnotwendigen Gütern ist ausgenommen.



Präsident Putin hatte vom 30. Oktober bis 7. November bezahlte arbeitsfreie Tage ausgerufen, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Allerdings wurde keine Ausgangssperre verhängt, sodass befürchtet wird, dass viele Russen die arbeitsfreie Zeit für Reisen nutzen werden. Der Bürgermeister der Schwarzmeer-Urlaubsstadt Sotschi warnte vor einem verstärkten Andrang von Touristen. Die Buchungen für Flüge nach Ägypten und in die Türkei zogen deutlich an.



In Russland sind 32 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.