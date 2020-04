Im Eurozonen-Konflikt über eine gemeinsame Aufnahme von Schulden schlägt Frankreich einen neuen Rettungsfonds vor.

Dessen Einrichtung könnte auf fünf oder zehn Jahre befristet werden und vor allem auf die ökonomische Erholung abzielen, sagte Wirtschafts- und Finanzminister Le Maire der Onlineausgabe der britischen "Financial Times". Eine Befristung und gemeinsame Verschuldung allein im Rahmen dieses Fonds könnten den Vorschlag auch für bislang skeptische Regierungen akzeptabler machen, meinte Le Maire. In der vergangenen Woche hatten neben Frankreich auch Länder wie Italien und Spanien gemeinsame Anleihen - sogenannte Corona-Bonds" - gefordert. Damit verband sich die Hoffnung, günstiger an neue Kredite zu gelangen, wenn auch Euro-Länder mit besonders hoher Bonität dafür bürgen.



Dies stieß allerdings in Staaten wie Deutschland, Österreich und den Niederlanden umgehend auf Ablehnung. Sie verbinden mit dem Modell die Sorge, im Zweifel für die Schulden der anderen Länder aufkommen zu müssen, und bevorzugen eine Finanzierung über den bereits bestehenden Rettungsschirm ESM.