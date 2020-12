In Madrid ist ein neues Epidemie-Notfallkrankenhaus mit mehr als 1.000 Betten eröffnet worden.

Regionalpräsidentin Ayuso sagte, damit wolle man die im Kampf gegen das Coronavirus überlasteten Klinken in der spanischen Hauptstadtregion maßgeblich entlasten. Neben der Betreuung von Covid-19-Patienten solle die neue Einrichtung zu einem Referenzzentrum für die Forschung und Behandlung von Infektionskrankheiten in Spanien werden, erklärte Ayuso.



Das Krankenhaus soll kommende Woche die ersten Corona-Patienten aufnehmen. Gesundheitsexperten kritisieren, dass dafür kein neues Personal eingestellt, sondern aus anderen Kliniken in Madrid abgezogen werde.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.