Wegen der dramatischen Folgen durch die Corona-Pandemie hat New Yorks Gouverneur Cuomo seine Landsleute zur Einheit aufgerufen.

Die Vereinigten Staaten befänden sich in einer nationalen Krise, sagte Cuomo am Abend. Der Gouverneur appellierte an das medizinische Personal anderer Bundesstaaten, nach New York zu kommen, um zu helfen. Es würden dringend Krankenschwestern und Ärzte gebraucht. Die Zahl der Corona-Toten in New York stieg um 253 auf 1.218. Die Zahl der bestätigten Infektionen liegt bei mehr als 66.000.



Der Bundesstaat an der Ostküste ist Schwerpunkt der Coronavirus-Pandemie in den USA. Weil die Kapazitäten der Krankenhäuser nicht ausreichen, werden provisorische Kliniken aufgebaut. Auch ein Lazarettschiff der Marine ist in New York ankommen.