Die Niederlande haben die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Epidemie bis zum 28. April verlängert.

Das teilte Ministerpräsident Rutte in Den Haag mit. So bleiben etwa Schulen, Restaurants, Cafés, Museen und Friseure geschlossen, und öffentliche Veranstaltungen sind weiterhin verboten.



In den Niederlanden sind nach offiziellen Angaben mehr als 1.000 Menschen an dem Coronavirus gestorben, mehr als 12.000 Infektionsfälle wurden registriert. Allerdings wird davon ausgegangen, dass die Zahlen tatsächlich deutlich höher sind, weil nur Schwererkrankte getestet werden.