In den Niederlanden werden die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorsichtig wieder gelockert.

Von Donnerstag an dürfen Theater, Museen, Kinos und Bibliotheken wieder öffnen. Dies teilte Ministerpräsident Rutte am Abend in Den Haag mit. Kneipen, Cafés und Restaurants bleiben jedoch geschlossen. Künftig darf man wieder drei Gäste zu Hause empfangen. Die Niederlande hatten Mitte Oktober einen Teil-Lockdown verhängt und die Auflagen vor zwei Wochen noch einmal verschärft.



Am Dienstag wurden 4.320 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Es war der vierte Tag in Folge mit sinkenden Infektionszahlen.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.