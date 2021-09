Medienberichten zufolge wollen die Niederlande in Kürze die meisten Corona-Maßnahmen abschaffen.

Ab dem 25. September sollten Abstandsregeln und weitere Einschränkungen wegfallen, heißt es unter Berufung auf Regierungskreise. Möglich seien dann auch wieder volle Theater und Kinos sowie ausverkaufte Fußballstadien. Allerdings müsse dann in der Regel ein Corona-Pass vorgezeigt werden, um eine Impfung, eine Genesung oder einen Corona-Test nachzuweisen. In Dänemark fielen die letzten Corona-Beschränkungen bereits zum Wochenende weg. Ein Grund für die endgültige Lockerung sind die hohen Impfzahlen dort.



In Frankreich wurde mit den Auffrischungs-Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Seit heute können sich dort besonders gefährdete Menschen mit einer dritten Impfung schützen lassen.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.