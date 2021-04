Die Niederlande stellen die Impfung mit dem Präparat des Herstellers Astrazeneca bis auf Weiteres ein.

Bereits gestern hatte das Gesundheitsministerium in Den Haag beschlossen, das Vakzin nicht mehr an Menschen unter 60 Jahren zu verabreichen. Grund für den vorläufigen Stopp sind ähnlich wie in Deutschland Thrombose-Fälle, die vorwiegend bei Frauen im Alter von 25 bis 65 Jahre aufgetreten waren. Eine Person starb. Nach Angaben der Behörden wird noch untersucht, ob es einen Zusammenhang mit den Impfungen gibt.



Bisher haben in den Niederlanden rund 400.000 Menschen das Präparat von Astrazeneca erhalten. Der Imfstop gilt zunächst bis zum kommenden Mittwoch. Dann wird eine erneute Stellungnahme der Europäischen Arzneimittelagentur zu dem Wirkstoff erwartet.

Diese Nachricht wurde am 03.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.