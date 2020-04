Frankreich beharrt darauf, dass die EU-Staaten in der Corona-Krise ohne Vorbedingungen Kredite vom europäischen Rettungsfonds ESM erhalten können.

Der Stabilitätsmechanismus sei geschaffen worden, um mit einer Krise umzugehen, sagte der französische Finanzminister Le Maire in Paris. Jetzt befinde man sich in einer ernsten Krise, betonte Le Maire. Die Finanzminister der Eurozone hatten sich nach einer 16-stündigen Video-Konferenz nicht auf ein umfassendes Hilfspaket für finanziell schwächere Länder in der Corona-Krise einigen können.



Dem Vernehmen nach lehnen die Niederlande eine Aufweichung der ESM-Kreditkonditionen strikt ab und stehen mit dieser Position allein da. Zudem sei der Grundsatzstreit über eine gemeinsame Schuldenaufnahme mit Hilfe von Gemeinschaftsanleihen, so genannte Corona-Bonds, vertagt worden, heißt es aus Verhandlungskreisen. Man wolle für die Wiederaufbauphase nach der Pandemie innovative Finanzinstrumente in Erwägung ziehen. Details sollen später geklärt werden. Die Euro-Finanzminister werden ihre Gespräche morgen fortsetzen. Bundesfinanzminister Scholz zeigte sich optimistisch, dass bald eine Lösung gefunden werden könne.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

