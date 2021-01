Nach Kritik an der Corona-Impfstrategie wollen die Niederlande den Beginn nun doch vorziehen.

Wie das Gesundheitsministerium in Den Haag mitteilte, sollen ab der nächsten Woche 30.000 Mitarbeiter in Krankenhäusern geimpft werden. Die Niederlande sind das einzige Land der EU, in dem bisher noch nicht geimpft wird. Ursprünglich sollte nach einem symbolischen Start am 8. Januar ab dem 18. Januar landesweit in 25 Zentren geimpft werden. Zunächst sollten Pflegeheim-Mitarbeiter an der Reihe sein und Klinikpersonal erst sehr viel später.



In einer Halle im Osten des Landes werden seit Tagen rund 175.000 Dosen des Impfstoffs von Biontech und Pfizer gelagert. Das Gesundheitsministerium hatte einen früheren Termin aus logistischen Gründen als nicht möglich bezeichnet. Vertreter von Krankenhäusern drängten auf ein Vorziehen, weil die medizinische Versorgung wegen zunehmender Patientenzahlen und der Ausfälle beim Personal an ihre Grenzen stoße.

