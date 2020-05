In Niedersachsen sollen alle Beschäftigten in der fleischverarbeitenden Industrie auf das Coronavirus getestet werden.

Es gehe um rund 23.700 Arbeiter in 183 Betrieben, kündigte Sozialministerin Reimann im Landtag in Hannover an. Zunächst würden diejenigen getestet, die Symptome zeigten; anschließend folgten alle anderen Arbeiter.



Auch in Nordrhein-Westfalen werden derzeit rund 20.000 Beschäftigte der Schlachthöfe getestet, nachdem es im Kreis Coesfeld eine Häufung von Infektionsfällen gegeben hatte. In Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein waren ebenfalls in den vergangenen Tagen hunderte Corona-Infektionen bei Beschäftigten bekannt geworden.



Der Bundestag in Berlin debattiert am Nachmittag über die Situation. Die Grünen-Fraktion hatte eine Aktuelle Stunde zu den Arbeitsbedingungen in der Fleischbranche beantragt. Sie fordert schärfere Kontrollen der Betriebe und einen besseren Arbeitsschutz für die Beschäftigten, die zumeist aus Osteuropa kommen.