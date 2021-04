Auch in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen werden verpflichtende Selbsttests für alle Schülerinnen und Schüler eingeführt.

Die nordrhein-westfälische Schulministerin Gebauer teilte mit, nach den Osterferien sollten die Schüler zwei Mal pro Woche Selbsttests durchführen. Die Tests trügen dazu bei, das Dunkelfeld von symptomlos Erkrankten aufzuhellen und die weitere Ausbreitung der Pandemie zu verhindern, sagte die FDP-Politikerin. Auch in Niedersachsen müssen sich nach den Ferien Schüler und Beschäftigte an Schulen zweimal pro Woche zu Hause selbst testen. Ohne ein negatives Testergebnis dürften sie nicht mehr am Unterricht teilnehmen. Gleichzeitig wird die Präsenzpflicht an den Schulen aufgehoben.



Zuvor hatten bereits Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt eine Testpflicht eingeführt, Bayern denkt über einen solchen Schritt nach. Baden-Württemberg nimmt wegen der steigenden Infektionszahlen Öffnungsschritte an den Schulen zurück. Nach den Osterferien kehren die Grundschüler und auch die 5. und 6. Klassen zunächst in den Fernunterricht zurück, wie das Kultusministerium in Stuttgart mitteilte.

