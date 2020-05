Niedersachsen will die Gastronomie ab dem kommenden Montag mit Einschränkungen wieder öffnen.

Landeswirtschaftsminister Althusmann erklärte in Hannover, Restaurants, Gaststätten und Biergärten könnten dann mit maximal der Hälfte der Plätze für Gäste öffnen. Zudem solle eine Reservierungspflicht gelten. Niedersachsen wäre damit das erste Bundeslandland, das Restaurantbesuche wieder zulässt. In Nordrhein-Westfalen erklärte Familienminister Stamp, er könne sich einen Alleingang seines Landes bei der Öffnung von Kitas vorstellen, sollten Bundesregierung und Länder am Mittwoch keinen einheitlichen Öffnungskurs beschließen.



Um Mitternacht sind heute bereits zahlreiche Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen in Kraft getreten. In vielen Bundesländern dürfen die Menschen unter anderem wieder zum Friseur gehen; allerdings müssen bestimmte Sicherheits- und Hygieneregeln eingehalten werden. Auch Gottesdienste sind unter Auflagen wieder erlaubt. In einer Mehrheit der Länder werden zudem Museen, Bibliotheken und Zoos geöffnet, teils auch Spielplätze und Sportstätten. Viele Kinder und Jugendliche können heute erstmals seit Wochen wieder zur Schule gehen.



Der sachsen-anhaltinische Minsterpräsident Haseloff verteidigte die besonders weitgehenden Lockerungen in seinem Land. Angesichts der regional unterschiedlichen Betroffenheit mit Corona-Infektionsfällen sei ein differenziertes Verfahren für den Ausstieg aus den Beschränkungen nötig, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Das Vorgehen Sachsen-Anhalts war bei anderen Bundesländern auf Kritik gestoßen.