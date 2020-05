Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Laumann will wieder Besuche in Pflegeheimen während der Coronavirus-Pandemie erlauben.

Auch wenn man ein zusätzliches Risiko für Bewohner und Pflegekräfte einginge, müssten Besuche in Pflegeheimen und Betreuungseinrichtungen in naher Zukunft wieder ermöglicht werden, sagte der CDU-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Dies müsse aber unter strikter Einhaltung von Sicherheitsstandards sowie von Hygieneregeln geschehen. Wichtig sei zudem, dass man die Besuche umfassend dokumentiere, um etwaige Infektionsketten nachzuverfolgen. Laumann erklärte, es sei den Menschen nicht länger zuzumuten, in fast vollständiger Isolation zu leben.