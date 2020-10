Durch die Verbreitung des Coronavirus gerät die Gesundheitsversorgung in den Niederlanden teilweise in Gefahr.

In Krankenhäusern und auf Intensivstationen nimmt die Zahl der Covid-19-Patienten rasch zu. Im Parlament in Den Haag hieß es, unter anderem in Amsterdam und Rotterdam hätten die Notaufnahmen von Krankenhäusern zeitweilig geschlossen werden müssen. Die Situation sei im Vergleich zur ersten Welle düsterer. Krankenhäuser strichen bereits Hunderte von Operationen und sagten zahlreiche Behandlungen ab.

252 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner - und Teil-Lockdown

Zuletzt waren in den Niederlanden 252 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert worden. Insgesamt waren es 60 Prozent mehr als in der Vorwoche. Darum gilt im Land von heute an wieder ein teilweiser Lockdown. Bars und Restaurants werden geschlossen und dürfen Speisen und Getränke nur noch zum Mitnehmen anbieten. Versammlungen mit mehr als 30 Personen sowie der Verkauf von Alkohol am Abend seien verboten.

Maskenpflicht ab 13 Jahren in öffentlichen Gebäuden

In öffentlichen Gebäuden wie etwa Geschäften und Museen gilt eine Maskenpflicht für alle Menschen ab 13 Jahre - zuvor hatte es ledigliche eine dringende Empfehlung gegeben. Außerdem dürften die Bürger nur noch maximal drei Gäste pro Tag in ihren Wohnungen empfangen und sollen öffentliche Verkehrsmittel nur noch in dringenden Fällen nutzen. Die Maßnahmen gelten ab heute Abend und sollen zunächst zwei Wochen in Kraft bleiben.



Die Niederlande hatten monatelang eine weniger strikte Corona-Politik verfolgt als ihre europäischen Nachbarn. Allerdings tut sich die Regierung schwer damit, die zweite Welle einzudämmen.

