Der Deutsche Kulturrat hat einen Notfallfonds für Künstler und freiberufliche Kulturschaffende in Zeiten der Coronavirus-Krise gefordert.

Gerade freiberufliche Künstlerinnen und Künstler bräuchten jetzt finanzielle Hilfe, sagte der Geschäftsführer des Kulturrates, Olaf Zimmermann, im rbb-Inforadio. Die Entscheidung etwa in Berlin zur Schließung der staatlichen Bühnen nannte Zimmermann richtig und verantwortungsvoll: "einfach schon deshalb, weil in diese Kultureinrichtungen ganz besonders viele ältere Menschen hingehen, die auch zu der größten Risikogruppe zählen." Zimmermann mahnte klare Vorgaben an, unter welchen Bedingungen man zum Beispiel spielen oder ein Museum offenhalten könne und unter welchen Bedingungen nicht.



Freiberufliche Künstler, Journalisten und andere Berufsgruppen werden in der Regel nur für die erbrachte Leistung honoriert. Wenn eine Produktion ausfällt, hat das für sie unmittelbar gravierende wirtschaftliche Folgen - wie ebenso für die Spielstätten, die dann auf Einnahmen verzichten müssen.