Der nordrhein-westfälische Familienminister Stamp hat sich erneut für eine rasche Impfung von Lehrern und Erziehern ausgesprochen.

Im WDR-Rundfunk und im "Kölner Stadt-Anzeiger" erhöhte der FDP-Politiker vor dem nächsten Bund-Länder-Treffen den Druck auf Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten. Es könne vom kommenden Mittwoch ein großes Signal für alle Familien in Deutschland ausgehen, sagte er. Anstoß für eine Änderung der Impfverordnung gebe auch der neue Impfstoff von Astrazeneca. Da die Behörden ihn nur für unter 65-Jährige empfehlen, sollte eine schnelle Verabreichung an diejenigen erfolgen, die Kinder bildeten und betreuten. So könnte der Weg zur Normalität in Schulen, Kitas und Kindertagespflege erleichtert werden.

