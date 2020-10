Angesichts steigender Infektionszahlen in der Corona-Pandemie hat die nordrhein-westfälische Landesregierung die Regelungen für private Feiern verschärft. Zudem wurden einheitliche Kriterien für Risikogebiete vereinbart.

Wie nach der Sondersitzung des Kabinetts in Düsseldorf bekannt wurde, sollen sich in betroffenen Regionen künftig nur noch fünf Personen gemeinsam im öffentlichen Raum aufhalten dürfen statt wie bisher zehn. Großveranstaltungen mit mehr als 500 Gästen werden generell abgesagt. Die Öffnungszeiten von Kneipen und Restaurants werden eingeschränkt. In Kraft treten sollen diese Beschränkungen dort, wo es innerhalb von sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gibt.



Ein Wert von 35 Neuansteckungen gilt als Warnstufe; hier sollen die betroffenen Kommunen mit dem Land konkrete Schutzmaßnahmen abstimmen. Nach den Worten von Ministerpräsident Laschet wurden für diese Warnstufe bereits einmalige Tests aller Bewohner und Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen vereinbart.



Der CDU-Politiker rief die Menschen mit Blick auf die Herbstferien auf, Reisen - auch innerhalb Deutschlands - zu unterlassen. Wer sich dann noch testen lasse, nehme Testkapazitäten in Anspruch, die für andere Bereiche gebraucht würden, erklärte der CDU-Politiker. Hintergrund der freiwilligen Tests sind Beherbergungsverbote für Urlauber aus Risikogebieten, die durch ein negatives Testergebnis aufgehoben werden können.



In Nordrhein-Westfalen liegen zurzeit insgesamt neun Städte und Kreise oberhalb der 50er-Marke. Deutschlandweit sind inzwischen mehrere Großstädte betroffen, darunter Stuttgart, Frankfurt am Main und Bremen; München liegt knapp darunter. Bayerns Ministerpräsident Söder plädierte mit Blick auf die steigende Zahl von Neuinfektionen für schärfere Strafen bei Verstößen gegen die Schutzmaßnahmen. In mehreren Interviews schlug er vor, in solchen Fällen bundesweit ein Bußgeld von je 250 Euro zu erheben.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.