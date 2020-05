Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul hat Spuckattacken auf Polizisten scharf verurteilt.

Der CDU-Politiker sprach in einem Interview der "Rheinischen Post" von einer tief sitzenden Missachtung des Staates und seiner Institutionen. Das Anspucken von Polizeibeamten sei strafrechtlich eine Beleidigung, in Corona-Zeiten möglicherweise sogar eine Körperverletzung oder eine gefährliche Körperverletzung. Er kündigte an, dass solche Taten in aller Schärfe verfolgt würden. Nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei haben Angriffe dieser Art zugenommen.