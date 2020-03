In Nordrhein-Westfalen werden Besuche in Alten- und Pflegeheimen nach einem Erlass der Landesregierung erheblich eingeschränkt.

Sie müssten auf das Notwendigste begrenzt werden, heißt es in dem Papier des Gesundheitsministeriums in Düsseldorf. Jeder Bewohner dürfe im Regelfall einen Besucher pro Tag auf seinem Zimmer empfangen, aber nicht mehr in den Gemeinschaftsräumen. Der Besuch dürfe maximal eine Stunde dauern. Im Einzelfall könnten Ausnahmen zugelassen werden. Zudem sollten Besucher registriert werden, um Infektionsketten nachweisen zu können.



Mit der Maßnahme soll die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden. Ältere Menschen gelten als besonders gefährdet.