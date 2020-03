Neben Sachsen nimmt auch Nordrhein-Westfalen Coronavirus-Patienten aus Italien zur Behandlung auf.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet sagte im Landtag in Düsseldorf, er habe gestern angeboten, zunächst zehn Patienten aufzunehmen. Die italienische Luftwaffe werde die Erkrankten in den nächsten Tagen verlegen. In Sachsen trafen in der Nacht die ersten beiden schwerkranken Corona-Patienten aus Italien zur weiteren Behandlung ein.