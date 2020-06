Nach dem massenhaften Corona-Ausbruch beim Fleischkonzern Tönnies hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet regionale Einschränkungen verkündet.

Im gesamten Kreis Gütersloh gelten bis zum 30. Juni Kontaktsperren. Demnach dürfen nur noch zwei Personen oder Bewohner eines Haushaltes gemeinsam unterwegs sein. Einrichtungen wie Schwimmbäder und Bars werden geschlossen. Grillen im Freien ist untersagt, ebenso wie Sport in geschlossenen Räumen. Restaurants dürfen nur von Personen eines Hausstands besucht werden.



Laschet appellierte an die betroffenen Einwohner, den Kreis nicht zu verlassen. Ein Ausreiseverbot bestehe aber nicht. Der CDU-Politiker kündigte erneute flächendeckende Corona-Tests in allen Schlachthöfen in NRW an.



Unter den Beschäftigten von Tönnies am Standort Rheda-Wiedenbrück sind im Laufe einer Woche mehr als 1500 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Neben dem Kreis Gütersloh hat inzwischen auch der benachbarte Kreis Warendorf die Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten. Für bestimmte Gebiete des Kreises Warendorf will die Landesregierung am Nachmittag Maßnahmen verhängen, sagte Laschet.