Nordrhein-Westfalens Vorstoß, die Weihnachtsferien wegen Corona auf den 18. Dezember vorzuziehen und damit zu verlängern, stößt vielfach auf Kritik und Skepsis.

Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter in NRW, nannte den Schritt "eine Hiobsbotschaft". Die Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW, Finnern, sagte der Deutschen Presse-Agentur, aus Sicht der Familien könne die Maßnahme nur sinnvoll sein, wenn die Betreuung der Kinder gesichert sei. Zudem müsse die zusätzliche Zeit wirklich als vorgezogene Quarantäne genutzt werden, um zum Weihnachtsfest möglichst infektionsfrei zu sein. Sachsens Kultusminister Piwarz (CDU) warnte, man habe dann ein veritables Betreuungsproblem. Familien hätten ihre Planungen mittlerweile abgeschlossen, auch ihre entsprechenden Urlaubsplanungen gemacht. Aus Niedersachsen hieß es, zwischen dem letzten Schultag und Heiligabend lägen dann lediglich fünf Tage - weniger als die Inkubationszeit von SARS-CoV-2 nach den aktuellen Erkenntnissen.



Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) sprach indes im RBB-Inforadio von einem pragmatischen Ansatz, den man diskutieren und umsetzen könne. Planbarkeit für Eltern, Kinder, Lehrer und Erzieher sei wichtig. Baden-Württembergs Kultusministerin Eisenmann (CDU) will die Entscheidung in die Verantwortung der Schulen geben, rief diese aber auf, die Weihnachtsferien durch bewegliche Ferientage um zwei Tage nach vorne zu verlängern.



Hintergrund der Überlegungen von Ministerpräsident Laschet (CDU) ist, dass die Menschen einige Tage vor Weihnachten die Kontakte möglichst beschränken sollten, damit es bei den Familienfeiern nicht zu Ansteckungen kommt. Daher soll der letzte Schultag bereits am Freitag, den 18. Dezember, sein und nicht mehr am Dienstag, den 22. Dezember. In neun Bundesländern fangen die Ferien ohnehin bereits am 21. Dezember an.

