In mehreren Bundesländern sind erste Fälle des neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden.

Aus Brandenburg, Thüringen und Sachsen wurde jeweils eine Infektion gemeldet. In Berlin kamen zwei weitere Fälle hinzu. Da darunter auch eine Lehrkraft ist, bleibt nun auch in der Hauptstadt eine öffentliche Schule geschlossen. Insgesamt stieg die Zahl der erfassten Fälle damit auf rund 170. Keine Meldungen gibt es bisher nur noch aus Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und dem Saarland. Mit 90 nachgewiesenen Fällen gibt es die meisten Infektionen in Nordrhein-Westfalen, mit großem Abstand gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg.



Nicht jeder Infizierte erkrankt. Die große Mehrheit der Betroffenen hat Erkältungssymptome oder keine Beschwerden. Schwerere Krankheitsverläufe entwickeln nach den bisherigen weltweiten Erkenntnissen bis zu 15 Prozent der Betroffenen. Häufig sind darunter ältere Menschen und Patienten mit Vorerkrankungen.